佳寧娜馬介璋1.16億沽九龍塘豪宅　持貨22年帳賺兩倍

近月推售市區納米盤的佳寧娜集團（0126），其集團主要股東馬介璋夫婦持有的九龍塘牛津道7號帝文苑豪宅單位，新近落實以1.16億元沽出，較早初叫價1.6億元，回落27.5%或4,400萬元。

上述個案為帝文苑一個豪宅單位，實用面積約4,232平方呎，為五房兩廳間隔，另設天台1,885平方呎。單位早在兩年前已推出放售，當時叫價約1.6億元，意向呎價高達3.78萬元。近日已有市場消息該單位成功沽出，最終成交價1.16億元，以實用面積計，成交呎價約27,410元。

新買家為首置人士 繳稅493萬

至於該單位新買家為以個人名義入市，是次繳付高達493萬元的稅款，佔樓價約4.25%，反映屬於首次首置人士。據了解，上述單位一直用作出租用途，在2016年租金高達每月16萬元，及後在2020年租金降至每月14萬元，呎租由38元降至33元。以最新成交價計算，租金回報約1.45厘。

↓↓帝文苑豪宅單位放盤相片↓↓

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馬介璋夫婦共同持有 廿二年升值7812萬

資料顯示，上述帝文苑單位為MA KAI CHEUNG及CHEUNG LIN KIU，即為佳寧娜（0126）主要股東、名譽主席兼執行董事馬介璋及其妻子張蓮嬌。二人於2000年以3,788萬元買入上述單位。即是次易手帳面賺約2倍或7,812萬元。

翻查資料，帝文苑全盤只有4伙，過去十六年未曾錄得成交，對上一宗成交已追溯至2006年，當時一個實用面積4,320平方呎的地下單位，以4,928萬元沽出，呎價1.1萬元。

由製衣起家 進軍飲食、地產業務

潮州兄弟馬介璋及馬介欽，最早以製衣起家，主力在深圳、廣東發展。1986年投資由詹培忠創立的「佳寧娜」潮州酒樓，並開始在內地大規模設店，目前在中港擁有多間酒樓，詹培忠已完全退股。

佳寧娜近年轉攻本港房地產市場，近月推售首個新盤、深水埗佳悅。早前又透露正在香港各區進行舊樓收購，冀每年推出一個投資額10億元的住宅重建項目，估計總投資約30億元。