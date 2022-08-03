貝沙灣3.6億洋房買家　入市前5天甩名恢復首置　即慳稅3900萬

原由佳兆業（1638）相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房，淪為銀主盤後，今年6月以3.63億元沽出，接貨的本地富豪原來在同月先以1.82億元內部轉讓了手持的中半山寶雲閣三個單位及車位，「甩名」後恢復首置名義，再購貝沙灣洋房，短短數天「一出一入」，成功慳稅達3,900萬元。



由佳兆業相關人士持有的貝沙灣第三期貝沙徑17號屋，今年6月21日以3.63億元易手，新買家為伍姓女士，此次買賣涉及1,542.75萬元稅款，佔樓價4.25%，反映以首置名義入市。以洋房實用面積約3,953平方呎計，成交呎價約91,829元，成交價及呎價均為貝沙灣的新高紀錄。

入市前5日 1.82億內部轉走半山物業

翻查資料，該伍姓買家原本與另一尹姓人士，共同持有中半山寶雲閣中層3個單位，以及5個車位，早於2007年以合共7,678萬元分階段買入，一直持有至今年6月16日，該批單位連車位全數內部轉讓予尹氏，作價1.815億元，估計是為「甩名」以恢復首置名義，為五天後購貝沙灣洋房作好部署。

慳稅3900萬夠買3伙太古城

是次伍氏斥資3.63億元買入貝沙灣洋房，原本需繳付高達樓價15%的從價印花稅，即約5,445萬元。但由於已恢復首置名義，稅率大幅降至4.25%，即只需支付1,542.75萬元，一個操作成功慳稅約3,902萬元。

參考近期藍籌屋苑太古城，實用面積703平方呎的三房單位，成交價約1,190萬元，即上述個案慳得的稅款，已足夠多購入3伙太古城三房單位。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋↓↓