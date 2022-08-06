ONE INNOVALE開售｜粉嶺居民600萬購兩房　余先生：睇好北區潛力

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway 今日（6日）進行首輪銷售，盡推318伙，開放式折實售296.2萬元起，為今年入場費最平的新盤。項目累收7,802票，超額認購逾23倍。

投資者潘女士：唔擔心加息帶來壓力

買家之一的潘女士，今日斥約300萬元購入一個一房單位，打算用作長線投資，估計每個月可以收取租金約1萬元。她表示，入市是因為看好北部都會區的發展潛力。對於本港短期內或加息，她指自己已有心理準備，已計好未來加息所帶來的壓力，不會特別擔憂。

街坊陳女士斥480萬買一房半

買家之一的陳女士，今日與兒子一同前往揀樓，她是首次置業。她表示，購買了一伙一房連衣帽間單位，樓價逾480萬元。她選擇購買ONE INNOVALE - Archway ，是因為她本身居住粉嶺區，屬原區居民，熟悉粉嶺區內 ，故決定原區置業，保持目前的生活模式。

余先生：看好北區都會發展潛力

另外，同樣屬粉嶺區居民的余先生，今次也為首次置業。他表示，購入了兩房連衣帽間單位，樓價逾600萬元。他表示看好北區都會發展潛力，亦看好後市。

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ONE INNOVALE-Archway今首輪銷售於美麗華廣場一期5樓進行，並分兩組，A組買家最多可選購四伙單位；B組則最多可選購兩伙單位。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。項目提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。