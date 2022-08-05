周六兩盤對壘賣666伙　ONE INNOVALE超購23倍　NOVO LAND賣348伙

本周六兩大新界新盤對壘，合共涉666伙。其中恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway明進行首輪銷售，盡推318伙，至今共錄得7,802票認購登記，超額逾23倍。至於新地（0016）屯門NOVO LAND 同日進行次輪推售348伙，當中336伙以價單形式銷售，盡吸各路客源。

ONE INNOVALE - Archway明早8時許首輪銷售於美麗華廣場一期5樓進行，並分兩組，A組買家最多可選購四伙單位；B組則最多可選購兩伙單位。

整批318伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由226至609平方呎，折實售價由296.2萬至874.6萬元，整批折實均價約1.4萬元。

至於最平一伙為A座3樓9室，屬開放式間隔，實用面積226平方呎，折實售296.2萬元，折實呎價13,106元。 項目關鍵日期為2023年3月31日，樓花期約為七個月。

屯門NOVO LAND 次輪銷售348伙

另外，新地（0016）屯門NOVO LAND 同日次輪推售348伙，當中有336伙以價單形式銷售。

次輪銷售於九龍環球貿易廣場（ICC）進行，分為A、B兩組買家，其中A組買家須購入一伙指定三房單位或二至四伙指定單位；而B組買家則最多可買兩伙單位。

是次以價單形式賣336伙，戶型涵蓋開放式至三房，其中開放式佔78伙、一房佔35伙、兩房佔165伙及三房佔58伙，折實售價由336萬至965.4萬元，折實呎價由12,838元至16,289元。

入場單位為第1座2樓G及H室，屬開放式間隔，折實售價336萬元。 另外， 項目同日推12伙特色戶招標，其中7伙為頂層單位，餘下為低層平台特色戶。

項目關鍵日期為2023年6月29日，樓花期為十一個月。