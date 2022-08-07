十大屋苑周末錄10宗成交　太古城兩房造價再跌穿千萬

據中原地產統計，十大屋苑周末（6、7日）兩天錄得10宗成交，較上周7宗成交增加3宗或43%，當中以鰂魚涌太古城錄4宗屬最多，至於沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄3宗及2宗。而「零成交」屋苑有6個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，粉嶺及屯門兩個焦點新盤，昨分別展開首輪及次輪銷售，均即日沽清，可見新盤低價策略奏效，昨日一手市場錄得約668成交，屬三年來最旺的周六。新盤接連推售，搶佔購買力，加上加息影響，業主只能面對現實減價，隨近日陸續有新盤向隅客回流二手市場，減價盤不乏承接，相信業主繼續擴大議幅下，二手交投有望回升。

太古城兩房減12%至955萬沽

中原地產高級區域營業董事張光耀表示，太古城8月終於「開齋」，周末錄得4宗成交，新成交包括天山閣中低層G 室，實用面積536平方呎，兩房間隔，望內園景，今年5月放盤，當時叫價1,090萬元，新近以955萬元沽出，呎價17,817元，減幅約12%。原業主持貨三十五年，帳面獲利895.5萬元或15倍。

另一宗成交為寶安閣高層E室，實用面積602平方呎， 兩房間隔，5月份叫價1,250萬元，業主因為要移民，最終大減230萬至以1,020萬元沽出，呎價16,944元。