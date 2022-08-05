御金．國峯公務員墮樓事故單位520萬沽　較同類估價低35% ｜多相

農曆七月凶宅錄成交。約五年前曾發生轟動一時公務員墮樓命案的油麻地御金．國峯，涉事的高層單位最新以約520萬元沽出，成交呎價不足1.3萬元，較同類戶型的單位銀行估價低最少35%。該單位同時亦較2012年買入價，帳面貶值超過三成。

上述成交單位為御金．國峯7座高層單位，實用面積400平方呎，屬於一房間隔，在7月18日以519.68萬元沽出，成交呎價約12,992元。據了解，上述單位在2017年曾發生墮樓命案，當時一對任職公務員的夫婦由上述單位，墮樓至同座兩個低層連平台單位。

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曾由外籍機師租用 代理「賣得出算係咁」

據區內代理透露，上述單位早於2019年已開始放盤，叫價1,000萬元，而2020年初已減價至800萬元，惟同樣無人問津，最終今年5月份降價至698萬元，近日再大幅減價才成功沽出，成交價519.68萬元。

該名代理又指出，上述單位早前曾由一位外籍機師以每月約1.45萬元租用，不過在去年10月起已經交吉。問及是次成交價是否屬極低水平，該名代理指，單位數年前曾發生轟動事故，直言「依家賣得出算係咁」。

單位同層全部未能估價

翻查網上銀行資料，滙豐及中銀對上述單位所在全層各單位，劃一不提供估價。若以御金．國峯6座的同類型單位估價799萬至830萬元作比較，是次凶宅成交價較估價低35%至37%。

此外，上述單位原由墮樓命案的夫婦在2012年買入，當時買入價為759.5萬元，即是次易手帳面貶值約239.82萬元或31.6%。