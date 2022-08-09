土瓜灣榮光街／崇安街項目共收31份意向書　恒地、華懋等參與

市建局公布，今日中午12時前截收意向書的土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，最終接獲31份意向書。該局將邀請入圍的發展商及財團，就項目提交合作發展標書。

據今日早上現場所見，項目現場收至少18份意向書，大部分為本地發展商，包括帝國集團、中國海外（0688）、鷹君集團（0041）、遠東發展（0035）、恒地（0012）、華懋、 招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、泛海國際（0129）、資本策略（0497）等，亦有多家不知名財團。

帝國集團高級項目發展經理楊芷媛表示，市況不會影響投地，被問到會否擔心加息或增加融資成本，她則表示不擔心，對公司前景感樂觀。

至於英皇集團（國際）有限公司物業經理蔡宏基指，是次項目屬大面積、亦有海景，所以提交意向書。被問到會否擔心加息影響，他表示集團會審慎樂觀應對。

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上述榮光街／崇安街發展項目於2018年6月展開收購，地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎。項目住宅部分提供約23萬平方呎，預計提供中小型單位；基座商業及零售平台層則提供約4.6萬平方呎。

市場初步估計，地皮估值約30.6億至36.2億元，每呎樓面地價約1.1萬至1.3萬元。