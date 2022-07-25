市建局：土瓜灣榮光街/崇安街項目明起招意向　估值逾31億

市建局公布，將於明天（26日）就土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書，並於8月9日中午12時截收意向。若以今年初市建局同區項目的批出價每呎約1.14萬至1.26萬元計，榮光街／崇安街項目估值約31億至35億元。

重建後總面近28萬呎

上述項目鄰近中華基督教會基道中學，地盤面積為30,958平方呎，完成重建後最高總樓面面積278,615平方呎。資料顯示，上述項目於2018年6月展開收購，受影響業權約300個，涉及人口約1,060人。項目住宅部分提供約23萬平方呎，預計提供中小型單位；至於基座商業及零售平台層則提供約4.6萬平方呎。

中標財團須滿足「小區發展」模式

成功取得項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋上述項目在內合共八個相連的發展項目。八個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，繼續發揮協同效應。