土瓜灣道/榮光街重建　市建局收購價每呎近1.8萬元　九龍區第三高

市區重建局去年初宣布啟動「土瓜灣道/榮光街」發展計劃，將收回53個街號的舊樓，涉830伙家庭，以興建約900個單位。

當局今日（29日）表示，已向有關重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，每呎收購價為17,798元，呎價較九龍城啟德道重建項目更高，與年初宣布的旺角「旺角山東街／地士道街」項目，呎價僅相差580元，亦是九龍區重建項目的第三高收購價。



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市建局表示，向「土瓜灣道/榮光街」發展計劃內的物業業主發出收購物業建議，受影響的住宅物業合資格業主，其收購物業建議呎價為實用面積每平方呎17,798元，有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的呎價。

翻查資料，今次收購呎價接近1.8萬元，較前年「九龍城啟德道／沙浦道」重建計劃的17,698元更高，貼近九龍市中心「旺角山東街／地士道街」重建項目的18,378元。而市建局在九龍區收購價最高紀錄，為去年8月出價的九龍城「盛德街／馬頭涌道」的首個公務員建屋合作社重建項目，呎價高達19,848元。

當局指，今次項目合共涉及約560個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

市建局今日（5日）宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，將收回53個街號的舊樓。

市建局亦會在今次項目原址興建的新樓或啟德煥然壹居，為受影響業主提供「樓換樓」選項，作為現金補償以外的選擇。當局將會透過網上簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼，以及安置的準則及安排。

市建局解釋，早前按照沿用的機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司在本月評估，獨立顧問公司的測量師選擇及比較過去9個月，在附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案，以訂定今次項目的「假設單位呎價」，有關「假設單位呎價」早前獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

市建局早前宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，將收回53個街號的舊樓。

市建局去年三月宣布啟動「土瓜灣道/榮光街」發展計劃，地盤總面積約6,590平方米，初步建議在地盤內提供約41,610平方米的住宅樓面面積，興建約900個住宅單位，而8,320平方米樓面面積則作商業／零售用途。當局將會重整及重新規劃項目範圍及毗鄰的土地用途，重新規劃的範圍涉及三段道路，包括括整條玉成街，以及部份的鴻福街和啟明街，項目亦會興建一條行人天橋，連樓至毗連土瓜灣港鐵站出口。