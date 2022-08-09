NOVO LAND 1A期兩伙撻訂單位重推　吸引近百人爭購

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期早前錄得兩宗撻訂，發展商今午（9日）重推兩單位，並以即場登記及抽籤方式出售。縱然大雨持續，仍吸引不少準買家前往九龍站環球貿易廣場（ICC）售樓處，據代理指，現場有約近100組準買家登記抽籤。而大約一個多小時兩單位即獲承接。

該兩伙撻訂重售單位，包括1座高層E室，實用面積235平方呎，開放式間隔，成交價360.09萬元，呎價15,323元，較原先成交價高約13萬元，不排除與付款辦法不同有關；另一伙為1座低層A1室，實用面積676平方呎，三房套房間隔，成交價916.6萬元，呎價13,559元。

明售140伙 累收逾1.5萬票 超購109倍

項目今招標售出一伙特色戶，為1座5樓N室，實用面積404平方呎、兩房，連287平方呎平台，成交價808.18萬元，呎價約20,004元。

NOVO LAND第1A期明日（10日）將進行第三輪銷售，涉140伙，當中139伙以價單形式發售，折實售價由339.57萬元起。據知截至昨晚10時許，累收逾1.5萬票，超額109倍。

中原地產推3.6萬置業優惠

另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至8月31日經中原地產購入NOVO LAND三房單位的首二十名買家，每伙可獲贈3張屯門至紅磡「全月通加強版」月票，總值3.6萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（左二）、新地代理總經理陳漢麟（左三）