NOVO LAND 1A期周三盡推最後140伙　52伙提價3.5%

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，昨次輪推售336伙，即日沽清，發展商即晚加推87伙，折實平均呎價14,398元。新地副董事總經理雷霆今（7日）指，已上載新銷售安排，本周三（10日）進行第三輪推售，包括以價單發售139伙標準分層單位，及招標發售一伙頂層特色單位。周四將公布新部署，不排除第1B期或緊接登場。



加推單位全數折實低於一千萬

昨晚加推的87伙，涵蓋30伙開放式、15伙一房、21伙兩房及21伙三房單位，實用面積由214至701平方呎，折實售價由339.57萬至972.74萬元，折實呎價由13,402元至15,906元。入場單位為Elverum第1座2樓C單位，面積214平方呎、開放式間隔，折實售339.57萬元。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟（右）

新地代理總經理陳漢麟表示，價單1號至3號已更新，當中52個單位有約3.5%的加價幅度，但指價錢仍屬吸引。第三輪銷售將於明（8日）晚上8時截票。銷售當日設兩個時段，A組買家須購入一個指定三房單位、或兩至四個指定單位；B組買家可購入一至兩伙。

招標呎售2.7萬創新高

NOVO LAND昨招標沽出一伙天際泳池大宅，屬1座35樓A1室，實用面積1,290平方呎，四房雙套連多用途房及洗手間間隔，連1,060平方呎平台及897平方呎天台，扣除樓價3.75%印花稅直送及3%特別現金回贈，成交價約3,357萬元，呎價2.6萬元。

此外項目招標沽出一伙Elverum第1座頂層35樓A1單位，成交價3,600.8萬元，成交呎價27,913元，售價及呎價均創項目新高。