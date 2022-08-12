CCL報177.1點創今年新低位　短期下試去年低位175點水平

中原城市領先指數CCL最新報177.1點，創76周新低（2021年2月低見176.58點），按周跌0.18%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL跌破3月時177.34點的谷底，創出今年全年新低，樓價走勢持續向下尋底，CCL連跌4周，跌勢未止，相信短期將下試2021年低位175點水平。



CCL（中小型單位）報176.37點，創77周新低（2021年2月低見176.20點），按周跌0.10%。CCL（大型單位）報180.81點，創18周新低（2022年4月低見180.01點），按周跌0.58%。CCL、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）三大整體指數齊跌4周，是今年第2次出現，為23周以來首見，分別累跌2.18%、2.22%及2.02%。

CCL Mass四周累跌2.23%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.19點，按周升0.02%。CCL Mass連跌3周後企穩，但指數仍然是近80周以來次低。近4周計，CCL Mass累跌2.23%。

九龍CCL_Mass創77周新低

四區樓價各自反覆向下尋底。港島CCL_Mass報181.11點，創19周新低（2022年3月低見180.11點），按周跌0.40%，連跌4周共2.35%。港島樓價連跌4周，是2017年7月後（近262周）以來首見。九龍CCL_Mass報169.73點，創77周新低（2021年2月低見168.78點），按周跌0.06%，連跌2周共1.96%。

新界西CCL_Mass報166.26點，是近19周以來次低，按周升0.58%。新界東CCL_Mass報192.51點，按周升0.06%，終止2周連跌，指數連續5周於192點徘徊。

近4周計，九龍CCL_Mass跌幅為四區之中最大，累跌3.35%。港島CCL_Mass累跌2.35%，新界西CCL_Mass累跌2.25%，新界東CCL_Mass累升0.24%。