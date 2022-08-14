ONE INNOVALE今壓軸賣101伙　開售三小時價單88伙沽清

恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway今日（14日）展開第三輪銷售，壓軸推售101伙，當中88伙以價單發售，折實售價由323.8萬元起，餘下13伙招標出售。項目今分A及B兩組，A組多可選購四伙，B組則最多可選購兩伙。A組買家早上9時許於尖沙咀美麗華廣場的售樓處登記。

【12：30】市場消息指，截至中午12時許，88伙價單單位已全數獲揀選。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目推售九日累售出590伙，連同招標售出單位，料共套現逾30億元，當三成買家屬投資者。

【11：00】據知項目於開售約一小時，價單出售的88伙暫售出50%。

【10：30】中原：有準買家擬1200萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達八成，其中七成為項目首兩輪的向隅客，預計今日亦可即日「一Q清枱」。該行錄得一組客擬斥資1,200萬元購入兩伙。客源方面，新界客戶佔八成，因區內久未有同類型大型項目，區內客佔一半，九龍及港島客各佔一成。

他又指，截至昨日8月一手宗數逾1,130宗，已超越上月全月成交量，相信發展商不敢怠慢，緊接加推，開價依然克制，預料全月一手成交可達2,500宗，創二十個月新高。

【10：30】美聯：出席準買家約三成為長線投資客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行客人出席率達八成，向隅客佔約九成。另外，是次有七成屬用家，約三成為長線投資客，他預期，項目入伙後呎租可達45元，租賃回報逾3厘。此外，由於入場門檻吸引，故出席客人中，佔大部份為年輕買家。新盤熱銷帶動下，布少明又估計，8月全月新盤銷售料達2,000伙。

入場單位售323.8萬起

今日以價單出售的88伙，實用面積208至441平方呎。入場單位為A座10樓18室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔， 折實售323.82萬元；另折實最低呎價單位為A座5樓11室，實用面積328平方呎，屬一房連衣帽間間隔，折實呎價13,068元。

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。項目提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。