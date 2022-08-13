NOVO LAND 1B期原價加推80伙　 周三首輪開售188伙　周一截飛

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1B期收票反應持續熱烈，發展商宣布，加推第2號價單，涉及80伙，折實平均呎價14,198，單位樓層及景觀較佳，屬原價加推。

新地代理總經理陳漢麟表示，第2號價單所涉及的80伙，涵蓋5伙開放式、26伙1房、31伙2房及18伙3房單位，實用面積由253平方呎至686平方呎。定價介乎402.4萬至1,079.8萬元，呎價15,226至19,524元；折實售價由342.04萬至917.83萬元，折實呎價12,942至16,596元。以定價計，2號價單市值逾5.6億元。

入場價單位為Bergen第1座5樓F單位，實用面積253平方呎，屬開放式間隔，折實價342.04萬元。

↓↓NOVO LAND 1B期連裝修示範單位↓↓

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下周三首輪推售 賣188伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目收票反應持續熱烈。截至今日中午，累計錄得逾9,000個購樓意向登記，當中A組買家佔約15%至20%。雷霆指，除了不少向隅客，亦有不少新準買家入票，故決定加推。

另外，發展商同日公布銷售安排第1號，將於下周三（17日）進行首輪推售，一共188伙，當中以價單形式發售180伙，以招標形式發售8伙。招標單位全為3房一套+多用途房連洗手間間隔。

項目首輪推售共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1伙指定3房單位或2至4伙指明單位；B組買家可購入1至2伙單位。項目將於下週一（15日）下午八時正截止接收購樓意向登記，並於下週二（16日）將進行抽籤。

雷霆指，項目將視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，若反應持續熾熱，將不排除加快未來銷售步伐。另外，新地將於下月推售兩個其他項目的全新期數。