NOVO LAND 1B期最快明加推至少80伙　新地：續以「輕鬆價」加推

新地（0016）屯門NOVO LAND 1B期，昨公布首張價單160伙，折實售價最平由341.27萬元起，折實均價13,998元，今日（12日）開始收票。新地代理總經理陳漢麟今表示，最快明日加推2號價單，涉至少80伙。

787呎三房僅18伙 擬部分招標賣

陳漢麟指，NOVO LAND 1B期推出首張價單後反應熱烈。將於短期內加推2號價單，不排除為周末，涉及伙數不少於80伙，並透過續以「輕鬆價」加推、即很大機會以原價加推。陳漢麟又指，1B期實用面積787平方呎的三房連工人套房只有18伙，故部分將以招標形式發售。

新地代理總經理陳漢麟、新地會董事總經理謝文娟

此外，新地會董事總經理謝文娟指，若指定期間購買NOVO LAND 1B期住宅物業，可享1%折扣優惠。另外，在9月6日或之前成功遞交購樓意向登記書及讚好新地會Facebook專頁，有機會獲得100 Point Dollar，並於新地旗下超過2,000個商戶當作現金使用，名額1,000個，先到先得。

NOVO LAND 1B期首批涉160伙，包括開放式至三房戶型，扣除最多樓價15%折扣後，折實售價由341.27萬至959.82萬元，折實呎價由12,936元至15,539元。