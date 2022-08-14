五區舖位空置率窄幅上落　代理：放寬隔離檢疫料有利舖市租賣

整體舖位空置率走勢窄幅上落，據中原（工商舖）資料顯示，7月份五大核心消費區舖位空置率中，空置率最低的為銅鑼灣區，最新空置率為5.66%，而中環商舖空置率則持續回落，對比去年同期下調幅度最大，達7.2個百分點。該行相信，新隔離措施推出後，可吸引更多來港人士，本港經濟活動得以逐步恢復，令舖位租、賣表現見起色，加上傳統舖位租務旺季將至，料第三及四季舖位空置率有較大改善空間。



灣仔舖位空置率13.49%屬最高

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，7月份五大核心消費區商舖空置率維持平穩走勢，當中，銅鑼灣區舖位空置率持續偏低，7月份空置率約5.66%，表現比其他地區理想，雖然單月輕微上升0.15個百分點，但對比2021年同期則減低4.40個百分點。

銅鑼灣羅素街鄰近希慎廣場一段，開設了多間平價女裝店。（盧翊銘攝）

另外兩個港島核心區中環及灣仔的商舖空置率，對比6月份皆有跌幅，中環區按年同期跌勢顯著，中環區最新舖位空置率為13.34%，按月遞減0.25個百分點，按年亦減少7.20個百分點；灣仔區7月份舖位空置率則錄得約13.49%，為五大核心區空置率最高，比6月份略微減少0.13個百分點，按年亦下降1.43個百分點，情況相對嚴峻。

黃偉基指，銅鑼灣個別舖位業主願意提供較大折讓空間，因而吸引不少零售及餐飲品牌進駐，個別舖位經歷長時間短租後，終獲長租客承租。如羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1,184平方呎，近日以月租約30萬元租出。翻查資料，該舖於2020年9月份開始以短租形式出租，期間曾租予雜貨店及口罩店等，兩年後終獲長租客落戶。

尖沙咀加連威老道仍有不少吉舖，加上部分舊樓擬作重建，街上人流冷清。（資料圖片）

尖沙咀區空置率按月微增

黃氏續表示，九龍核心區方面，以旺角區表現較好，7月份商舖空置率錄得約8.73%，較6月輕微減低0.05個百分點，按年則有3.14個百分點的降幅。至於尖沙咀區最新空置率則見上升，由6月約10.58%增加0.11個百分點至約10.69%，對比去年同期則減低4.78個百分點。

黃偉基認為，政府最新公布放寬入境隔離檢疫期至三日，對舖位市場有利好作用，加上暑假為傳統消費旺季，第五波疫情下市民抑壓已久，配合第二輪消費券推出，預測未來數月本地消費力會大增，有利商舖租賃市場，他又指，隨著政府在隔離檢疫安排更新，將會為香港經濟活動帶來好消息，加上臨近年底聖誕新年長假，期望會正面刺激舖位租務市況，帶動第三、四季空置率改善。