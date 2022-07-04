棄守廣東道｜周生生、Burberry撤出新港中心　料業主損失千萬月租

通關未有時間表，零售市道有待復甦。向來為名牌集中地的尖沙咀廣東道，近月再有大型連鎖品牌撤出。位於廣東道及海防道交界的新港中心地下兩個舖位，原為連鎖金行周生生、英國服裝品牌Burberry的複式旗艦店，近月接連結業並遷出。兩舖位高峰期月租分別達600萬至700萬元。商場失去兩大租客，料每月損失逾千萬元租金收入。

周生生營業十七載 高峰期月租七球

市場消息透露，最新準備交吉的舖位為新港中心地下G38F號舖連1樓，原租戶為周生生，地舖面積約5,300平方呎，一樓面積約2,500平方呎，面向廣東道，租約期至7月底。不過舖位6月份已交吉，目前已圍板及進行清拆工程。

據了解，周生生早於2005年開始承租上述舖位，最初僅承租地舖部分，月租約60萬元，及後擴充至一樓，成為複式巨舖，租金也大幅度上升。直至最近一份租約，市傳周生生月租仍高達700萬元。

有資深舖位代理表示，舖位由華潤集團持有，雖然已經進行清拆工程，但業主未有為舖位訂下新意向租金。而上述旗艦店結業後，周生生在尖沙咀區尚有多家分店，分布iSQUARE（面向彌敦道）、海港城、K11 MUSEA及THE ONE商場。

Burberry已遷出廣東道單邊巨舖

此外，英國高級品牌Burberry近月亦遷出新港中心地下單邊巨舖，涉及地下G4及G5號、1樓104至106號、2樓207至209號舖，位於廣東道及海防道交界單邊，總面積共約10,140平方呎。據了解，舖位在今年首季已停業，直至6月份已交吉歸還業主。

此複式巨舖由華人置業（0127）持有，自2011年起一直由Burberry租用，2014年零售高峰期月租高達650萬元，直至去年底，市場消息指Burberry將放棄此巨舖。據知當時舖位月租已由高位下調至約450萬元，減幅超過30%。

+ 1

早前傳H&M棄續租 及後轉軚租一年

Burberry近年先後放棄多個核心區的重要據點，如今年2月份不再續租銅鑼灣羅素街逾5,000平方呎旗艦店，舖位已由「變形金剛」主題餐廳預租。

至於同位於新港中心地下舖位的瑞典時裝品牌H&M，今年5月亦傳出放棄續租，涉及兩層、共約2萬平方呎舖面，當時店內不少貨架已清空。不過消息傳出數日後，H&M突然「轉軚」改以短租形式續約一年，暫時維持營業。

代理：一線街複式巨舖難拆細短租

對於不少大品牌撤出廣東道，喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文認為，廣東道一直專攻旅客生意，本地客甚少前往廣東道消費，在未通關的情況商戶根本難以生存，相信要直至政府落實通關才有機會復甦。被問及此類複式巨舖，會否有機會拆細短租，他認為機會不大，因廣東道屬一線街道，街內商場由大業主持有，為免影響商場形象，甚少會短租，故估計只能待市況回暖才能租出。