又一地標消失！旺角30載THE BODY SHOP月中遷出　高峰期月租160萬

旺角再有地標消失！繼屹立旺角西洋菜南街二十二年的時裝品牌I.T旗下izzue，於今年5月傳出結業後，位於港鐵旺角站E2出口前方單邊轉角位，開業了近三十年的THE BODY SHOP，營業至本月中旬亦會遷出。據THE BODY SHOP回覆《香港01》指，為配合友誠商業中心的大型維修工程，其西洋菜街分店將於8月15日起暫停營業。



2013年月租曾高見160萬

THE BODY SHOP位處的旺角西洋菜街51號旺角友誠商業中心C、D號地舖，面積約1,690平方呎，大業主為「麻雀館大王」石鑑輝家族，一直持有作收租之用，近日業主部署進行翻新，以及委託代理推出大廈地下至2樓部分的商舖招租，故營業近三十年的THE BODY SHOP亦要遷出，而旁邊的地舖已經交吉。

西洋菜南街THE BODY SHOP，過去一直是約朋友會合、約人交收的等候熱點。（歐嘉樂攝）

由於上述舖位於港鐵站出口對出、屬西洋菜南街及奶路臣街交界單邊，人流極旺，故多年來的租金升幅亦甚為驚人。據資料，THE BODY SHOP於九十年代初進駐上址，初時月租約33萬元，至零售高峰期2013年時，舖位月租曾達160萬元，呎租約946元，十多年間舖租爆升了3.8倍。

而最近一次續租為2019年8月，當時剛爆發社會運動，舖位月租回落至90萬元，呎租約532元，仍較最初的月租有約1.7倍增長。

THE BODY SHOP：與業主磋商未來合作機會

隨著舖位所在的友誠商業中心即將翻新，THE BODY SHOP亦會在短期內遷出。就此本報向THE BODY SHOP查詢，對方回覆指，西洋菜街分店將於8月15日起暫停營業，又指品牌與友誠商業中心業主為長期商業夥伴，關係密切。旺角區為本地零售業重要據點，品牌亦會與業主磋商未來合作機會。

據負責招租事宜的第一太平戴維斯香港商舖部資深董事陳澤鳴指，友誠商業中心的大廈外牆日後將裝設兩個巨型戶外LED電子屏幕，正門及電梯大堂亦會一併翻新，以提升物業的整體形象及購物氛圍，預計翻新工程於明年首季完成。翻新後，友誠商業中心地下至2樓最多可分間出約9個商舖出租，面積由160平方呎起，亦可由單一租戶承租，涉約1.3萬平方呎樓面。

參考THE BODY SHOP於旺角區目前有3間分店，除上址外，其餘兩間分別位於朗豪坊及新世紀廣場。至於全港則有約35間門市。

參考THE BODY SHOP於旺角區目前有3間分店，西洋菜南街店屬唯一街舖，其餘兩間在商場內。（歐嘉樂攝）

事實上，疫情持續兩年多，旺角區內多個屹立多年的連鎖品牌也先後撤出，如位於西洋菜南街與亞皆老街交界單邊位置地舖，由Texwood蘋果牌牛仔褲自用經營約三十五年，至2020年3月初結業，該店面積有約1,800平方呎，丟吉多月後，以短租形式租予服裝店Baleno。

又如本地服裝品牌I.T旗下izzue承租了約二十二年的旺角西洋菜南街遠景大廈地下至2樓巨舖，今年4月傳出結業。舖位業主太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明於4月回覆《香港01》時表示，izzue暫時決定營業至4月底，將再與izzue簽下一份短租租約，協議通知期為兩個月，租戶可在通知期內隨時遷出。