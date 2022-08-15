ONE INNOVALE連錄3宗撻訂　發展商即日提價4%至6%重推

一手市場新增3宗撻訂個案，來自恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway。據成交紀錄冊顯示，涉及3伙分別為A座5樓9室、A座6樓9室、B座1樓2室，實用面積由209及310平方呎，為開放式戶及一房單位，成交價由297.04萬至451.41萬元。

上述3伙均於本月6日、項目首輪銷售時沽出，估計買家已取消交易，料遭沒收5%訂金、即涉約14.8萬至22.5萬元，3宗撻訂合共沒收約52.5萬元訂金。撇除上述3伙，ONE INNOVALE-Archway開售九日累售出588伙，佔此期數單位總數603伙的98%。

【18：45 更新】發展商即日傍晚更新價單及上載新銷售安排，將3伙撻訂單位加價4%及6%，並定於本周五（19日）以先到先得方式重售。其中，加幅最大為A座6樓9室，價單定價原為322.9萬元，最新上調至342.3萬元，加幅約6%。

另外，項目再沽一伙花園特色戶，為屋苑B座地下19室連花園特色戶，透過招標形式沽出，單位實用面積405平方呎，私人花園177平方呎，成交價790萬元，呎價19,506元。