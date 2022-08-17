粉嶺上水建1.6萬伙公屋私樓　恐現屏風效應　署方拒接納反對意見

去年底城規會修訂粉嶺/上水分區計劃大綱核准圖，把區內6幅用地改劃為公屋及私樓發展，提供16,220伙，當中私樓佔1,600伙。同時把4幅工業地改劃小學、商業及商貿用途。上述修訂共接獲18份申述，當中17份為反對意見。不過規劃署不接納該些反對意見。城規會將於本周五（19日）審議有關修訂的申述及意見，料修訂有機會獲開綠燈通過。



反對人士：建築物高度170米不合理

資料顯示，17份反對意見包括區內工廈業主惠力投資有限公司及香港中華煤氣有限公司，另有多位個別人士。其中，反對粉嶺第17區興建公屋及私樓的理由主要是發展導致廣泛樹木被砍伐，對景觀造成負面影響，料擬議發展會產生屏風效應，並對視覺及空氣流通造成負面影響。

反對人士又指，公屋項目用地的擬議最高建築物高度（即主水平基準上170米）並不合理，與周邊發展項目並不協調。

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規劃署：沒有發現古樹名木或稀有植物

規劃署指出，粉嶺第17區所在位置為主要被香港警務處佔用作為警察訓練場地，景觀價值有限，而範圍內的1,035棵樹木中，沒有發現古樹名木或稀有/受保護的植物品種。該署又指，粉嶺第17區的公屋項目下面設置公共交通設施和社會福利設施等因素，因此建築物高度屬合理水平。

上述提及的粉嶺第17區包括一個公屋項目，以及兩個私樓項目。其中，該公屋項目設9幢分層大廈，提供8,300伙，可容納2.35萬人；而鄰近的兩個私樓項目，分別提供870伙及730伙，分別容納2,350人及1,970人。項目將於2030年至2031年分階段竣工。

其餘三公屋項目較分散

另外的3項公屋項目，位置較為分散，其中提供3,300伙的大頭嶺公屋項目，位於半新盤高爾夫．御苑的東北面，可容納8,900人，將於2032年至2033年竣工；彩順街的公屋項目則提供2,400伙，可容納6,800人，將於2030年至2031年竣工。

最後一項公屋則位於清曉路，規模較小，提供620伙，可容納1,750人，料最快於2029至2030年竣工。