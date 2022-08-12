太古深水灣道ROCKY BANK申重建兩幢超級洋房　設酒窖、水療房

近年港島超級豪宅屢錄大額成交，有發展商亦改劃重建區內舊有物業。太古地產（1972）最新就旗下樓齡逾四十年、位於南區深水灣道6號收租住宅項目ROCKY BANK用地，向城規會申請放寬地積比率，擬重建為兩幢超級洋房，合共提供1.5萬平方呎，內設酒窖、水療室等豪華設施。



據城規會資料，上述深水灣道6號ROCKY BANK所在地盤，佔地約28,202平方呎，現為住宅（丙類）1地帶，現擬略為放寬地積比率，由0.5倍上調至0.532倍作重建，落成後總樓面面積1.5萬平方呎，提供兩幢3層高的洋房及車位。

深水灣道6號Rocky Bank，原本提供6座兩層高洋房。（網上圖片）

原為6座兩層高洋房 太古收租多年

據項目圖則，擬重建的兩幢洋房，分為A洋房及B洋房，各設私人花園、泳池、天台及內置升降機。A洋房的地盤面積較大，一樓位置為客飯廳位，同時提供健身室、圖書館（library）、水療房，廚房亦分別提供中式及西式廚房，並設有酒窖，二樓則提供四間套房。

A洋房外形採用不少曲面設計，如洋房兩側飯廳、健身房及主人房等位置均有弧形落地大玻璃窗，估計住戶可享開揚景觀。

至於B洋房則未如另一洋房提供健身室、水療房等，但房間數目卻多一間，提供5間房。兩幢洋房地下均提供車庫，設有兩個車位。

翻查資料，深水灣道6號ROCKY BANK一直為太古地產的收租物業，原提供6座兩層高洋房，樓齡約四十年，每幢面積介乎2,586至2,692平方呎。

深水灣道6號，將重建為兩幢樓高3層洋房，內設健身室、水療房等等。（城規會資料）

放寬地積比率後 總樓面增加不足2%

申請人表示，就項目遞交重建申請主要由於前業主放棄部分地盤土地以供拓寬公共道路，因而減少地盤面積，導致地盤面積及地盤上的可建總樓面相應減少。申請人認為上述情況涉及「公共利益」，不應該成為「無意中懲罰業主的手段」。

申請人又指，擬議住宅項目的規模和性質上，與鄰近的發展相容。又指放寬地積比率約6%，相應的總樓面面積增加不足2%。

據了解，深水灣道6號ROCKY BANK前年年底已獲屋宇署批准拆卸重建，並在去年3月份獲批建兩幢樓高3層的洋房，總樓面14,768平方呎，與上述最新重建方案有輕微差距。