啟德居屋衝破「7字頭」　啟朗苑綠表呎售1.5萬　貴絕東九龍｜直撃

正當整體二手樓市呈回落之際，啟德新晉居屋再創新高。入伙僅三年的啟朗苑，不時傳出新高價成交，近日屋苑一伙兩房單位，以未補地價712萬元易手，成交呎價約15,117元，再創九龍區綠表居屋呎價新高。



綠表呎價首度升穿1.5萬

美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，上述成交為啟朗苑A座啟遙閣中層5室，實用面積471平方呎，屬兩房間隔，項目內櫳新淨企理，放盤約三個月，剛以未補地價712萬元成交，成交呎價約15,117元。新買家為同區客。

↓↓居屋王單位直撃↓↓

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業主擬換樓 4年速賺360萬

若以造價計，上述成交價創下屬屋苑新高。參考屋苑入伙以來的綠表成交價，介乎370萬至690萬元，是次為首破「七字頭」；至於呎價計，上址則貴絕東九龍區，參考對上一個紀錄同由啟朗苑締造、於今年5月錄得，成交呎價為14,650元，是次將紀錄再推高3%。

據了解，原業主於2019年4月以約350.8萬元未補地價購上址，因打算換樓，是次轉手帳面獲利361.2萬，升值逾一倍。從相片可見，單位內連裝修，簇新企理，外望為一街之隔的私樓屋苑啟德1號。

啟朗苑位於沐安街18號，合共三座，提供683個單位，位置極靠近港鐵屯馬線啟德站，毗鄰為市建局煥然壹居，而一街之隔是多個私樓豪宅屋苑。