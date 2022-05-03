啟德居屋呎售1.46萬　膺九龍居屋王　賣家3年勁賺三球｜單位直撃

市區居屋有價有市！港鐵啟德站旁的居屋啟朗苑，入伙僅兩年多，再度錄得高價成交，屋苑一個兩房單位未補地價以690萬元沽出，成交呎價約14,650元，創九龍居屋未補地價呎價最高紀錄。

市場消息透露，啟朗苑C座中層5室，實用面積471平方呎，現為兩房間隔，早前叫價698萬元。據房委會資料，單位新近以未補地價690萬元易手，成交呎價14,650元，是次成交價及呎價均創屋苑未補價新高紀錄。

↓↓啟朗苑成交單位相片↓↓

+ 1

持貨短短三年勁賺94%

據了解，原業主2019年4月以約355萬元向房委會一手購入上址，持貨滿三年即沽貨，帳面大幅獲利335萬元，期內升值94％。據代理提供的放盤相片，單位內部裝修不俗，大廳放置鋼琴及大型書櫃後，仍有足夠活動空間，廚房上層設有吊櫃，提供不少收納空間，浴室裝修亦相當新淨。

較何文田冠暉苑呎價紀錄推高0.3%

至於上一個九龍區居屋未補價呎價紀錄，為何文田冠暉苑B座低層戶，實用面積291平方呎，於2020年3月以425萬元沽出，實用呎價14,605元，反映上述啟朗苑的最新成交呎價14,650元，將舊紀錄推高0.3%。