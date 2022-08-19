政府就古洞北、粉嶺北37幅住宅地申放寬密度　地積比增加最多3成

政府致力發展北部都會區，土木工程拓展署最新向城規會，就古洞北/粉嶺北兩區合共37幅住宅地，申請放寬地積比率最多三成，以作公營及私營房屋發展。放寬地積比率後，預計將提供24,929伙。

其中於粉嶺北新發展區涉及20幅住宅用地，將放寬公私營房屋用地的整體地積比率，分別增加30%（於公營房屋用地）及20%（於私營房屋用地）。

而在未有規劃非住用設施的公營房屋用地中，亦擬議額外加入非住用地積比率以容納擬議非住用設施。根據上述擬議放寬的發展密度，此申請擬議放寬部分房屋用地的建築物高度限制約4.2%至30%。

↓↓粉嶺北新發展區20幅住宅用地改劃資料↓↓

+ 2

至於古洞北新發展區內，則涉及17幅住宅用地，包括5幅公營房屋及12幅私營房屋用地，將放寬地積比率及/或建築物高度限制，公營房屋用地的發展密度增加至最多三成。又指古洞北新發展區將會提供不同類型的住宅、基礎建設及社區設施，成為粉嶺 / 上水新市鎮的擴展部分，將會整合成為粉嶺 / 上水 / 古洞新市鎮。

古洞北新發展區餘下階段發展的地盤平整及基建工程將於2024 年開展，預計首批人口於2030至2031年遷入。

↓↓古洞北新發展區17幅住宅用地改劃資料↓↓