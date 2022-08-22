周末新盤錄390宗成交　按周多2.9倍　NOVO LAND 1B期佔逾九成

周末再有大盤銷售，刺激一手市場交投，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（20、21）兩日一手暫錄近390宗成交，較對上一個周末的100宗，多出約2.9倍。當中屯門NOVO LAND第1B期次輪銷售佔去周末成交的近94%。

新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，昨日展開次輪銷售，涉及383伙，市場消息指，即日沽出371伙，佔可供銷售單位97%，當中，一房及兩房戶亦沽清。整個NOVO LAND系列自7月30日展開銷售至今不足一個月，第1A期、1B期累積沽出約1,375伙，佔兩期單位總數1,624伙的85%，

其他一手餘貨方面，恒地（0012）啟德THE HENLEY I 及 II 各錄一宗成交。其中，THE HENLEY I 的成交單位為2座1樓H室，實用面積379平方呎，屬一房間隔， 成交價為937.9萬元，呎價約24,747元；THE HENLEY II 1座15樓E室，實用面積575平方呎，屬兩房間隔，成交價為1,435.9萬元，呎價24,973元。

飛揚第1期兩日沽5伙 今公布新部署

長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門飛揚第一期，過去周末兩日亦沽出5伙，同屬一房間隔，外望山景。飛揚自今年6月開售以來，暫沽出約191伙，套現約10.7億元。發展商今日再公布新部署。

另外，佳明集團（1271）青衣明翹匯錄一伙高層單位連車位成交，涉及為2座30樓D室連車位，屬三房套連開放式廚房，實用面積586平方呎，成交價為1,379.7萬元，呎價23,544元。