NOVO LAND 1B期次輪賣383伙　截至4時暫沽370伙

新地（0016）屯門NOVO LAND第1B期，上周首輪銷售180伙價單單位，即日全數沽清。發展商今日（21日）展開次輪銷售，涉及383伙，折實入場售價由342萬元起，市場消息指，今輪銷售累收逾1萬票。



【16：25】現場消息指，截至下午約4時許，有約370伙已被揀選，一房及兩房戶已沽清。

【14：30】截至下午約2時半，市場指約有280伙已獲揀選，佔可供銷售單位73%。

【13：00】截至下午1時許，市場消息指，暫約有196伙已被揀選。現場仍有大量等候揀樓的B組準買家。

【12：00】截至中午約12時許，市場指，項目約有105個單位被揀選。

【11：00】布少明：有買家擬斥1100萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行今日有買家擬斥資約逾1,100萬元購入兩伙，包括兩房及一房戶各一人個。他又指，客戶分布方面，該行新界區客人佔約八成，其餘兩成為港島及九龍區客，投資客比例佔約三成，估計項目租金逾每呎40元，收租回報約3厘。此外，項目繼續受到年輕客垂青，佔比約八成。

【11：00】陳永傑：低市價推盤策略奏效

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達八成，當中八成為項目向隅客，以年青人為主，亦佔八成。該行錄得一組大手客斥資約1,000萬元購入兩伙兩房單位。計及今日，NOVO LAND兩期8月份已暫售出逾1,000伙。

若今日NOVOLAND 1B期次輪推售全數沽清，陳永傑指，8月份一手成交達1,800宗，較上月同期多2.5倍，反映發展商低市價推盤策略奏效。他預料，8月全月一手宗數可達2,500伙，創二十個月新高。

今次輪賣383伙，包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及59伙三房，維持最高15%折扣，折實售341.87萬至948.68萬元。最平一伙為第1座5樓G室，實用面積242平方呎，折實售341.87萬元，呎價14,127元。

今日銷售設兩個時段，A組買家須購入一伙指定三房單位或兩至四伙指定單位；B組買家可購入一至兩伙。