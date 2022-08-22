中環蘇豪半世紀舊樓放售　9單位市值1.75億　呎價5萬媲美半山豪宅

中環蘇豪區舊樓有價。區內伊利近街一幢樓齡約半世紀的舊樓，其中9個住宅單位推出放售，佔全幢業權26.47%，市值約1.75億元，即平均每伙市值近2,000萬元，若以實用面積計算，市值呎價達5萬元，與近年中半山豪宅成交價相若。值得留意，該廈毗鄰近的舊樓正由大型發展商進行收購重建。



仲量聯行指，上述9個舊樓住宅物業，位處伊利近街49至49C號，早於1966年落成，樓齡56年，為一幢6層高商住大廈。地盤佔地約4,000平方呎，據西營盤及上環分區大綱圖，該大廈現為「住宅(甲類)12」用途，可重建為混合式住宅大廈。

該9伙的總實用面積約3,499平方呎，即市值呎價約50,014元，平均每伙價值約2,000萬元。據悉，該9伙現由不同業主持有及收租，每月租金收入約25萬元，部分單位目前作商業用途。

伊利近街49至49C號舊樓，鄰近中環扶手電梯。（仲量聯行提供）

恒地正收購伊利近街33至47A號

仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗表示，上述大廈毗鄰中環半山扶手電梯，位處中環蘇豪區，附近的士丹頓街，卑利街，荷李活道等有不少餐廳，酒吧等，距離中環商業區僅10分鐘步程。

馮嶽宗又指，物業鄰近多個新建項目包括住宅新盤CAINE HILL、服務式住宅項目Upper Central等。除適合作長線收租用途，亦具收購重建潛力。物業將以「現況」及連租約形式出售。

參考伊利近街一帶舊樓，近年一直由恒地（0012）收購，如伊利近街33至47A號舊樓重建項目，目前已展開重建，將提供樓面逾10.5萬平方呎。