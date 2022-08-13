結束收購｜希雲大廈收購15年　金朝陽轉軚沽貨　測量師：時機不對

作為銅鑼灣大地主之一、於區內坐擁多項商廈、住宅物業的金朝陽（0878），新近以約32.09億元沽出已進行收購約15年的銅鑼灣希雲大廈地盤，每呎樓面地價約1.62萬元。有測量師認為，發展商沽出收購多年的項目，或反映重建時機不對，又指市場正處於「轉角市」，財團傾向持有現金，減少進行資金回籠較慢的項目。

希雲大廈位於禮頓道128至138號、希雲街2至30號，該廈於1959年入伙，樓高10層，提供125伙住宅及45個舖位。自2007年起已由金朝陽開始逐一收購個別單位，而在2019年中更高價「拔釘」，以1,177萬元買入希雲大廈一伙實用面積475平方呎的中層戶，收購呎價高達2.48萬元，較對上一年的同類戶收購價高出超過1倍。

總收購成本21億 結束15年收購行動

同年金朝陽取得大廈超過八成業權，更向土地審裁處申請強拍，成為該集團歷來最大型的強拍個案，估值高達15.7億元。

市傳新買家為中資發展商

不過金朝陽公布以約32.09億元沽出該收購項目，意味結束過去15年一直進行的收購重建活動。資料顯示，金朝陽已持有該廈各地段的業權87.8%至100%，項目累積的總收購成本高達21.017億元。

而截至今年8月8日，希雲大廈的估值為25.6億元。是次沽貨後，計及收購暫未購得單位之成本及開支，以及出售事項產生之相關開支，金朝陽將錄得5.977億元的收益。項目新買家為United Endeavors Limited，最終實益擁有人為徐意（Tsui Yee），但市場消息透露，新買家為中資發展商。

測量師：時機不對選擇出貨套現

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，始終目前市場處於「轉角市」，市況不明朗、不穩定，無論商業樓或住宅表現也不理想，因此發展商可能認為時機不對，而不再繼續進行收購重建，加上遇上合適出價便選擇出貨套現。

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，發展商向來為區內大業主，有一定資金實力，不過近月市況轉差，銀行亦始向發展商收緊按揭，相信發展商傾向持有現金，多於持有仍未興建的地盤發展項目。

若重建商廈地價1.62萬 住宅發展則升至2.71萬

資料顯示，上述希雲大廈地盤面積約13,205平方呎，未來可以地積比率約15倍重建商廈，總樓面面積約19.8萬元，以最新成交價32.09億元計，即每呎樓面地價約1.62萬元。但若以住宅發展方案計算，地積比率僅為9倍，總樓面則約11.83萬平方呎，每呎樓面地價將升至約2.71萬元。

至於以金朝陽目前所有的物業總實用面積85,928平方呎計算，成交呎價更高達約37,343元。

金朝陽在銅鑼灣擁有多個收租項目，如金朝陽中心、金朝陽中心二期Midtown；住宅項目則有入伙約8年的半新盤希雲街38號曦巒，亦為金朝陽的舊樓收購重建項目，原本市場預計希雲大廈重建後，可與曦巒產生協同效應。