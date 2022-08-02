市建局觀塘裕民坊重建引入「浮動參數」　日後或可放棄興建酒店

規劃多年的市建局觀塘市中心重建計劃，終有新進展。市建局早前透露，擬為觀塘市中心第4和第5發展區商業項目引入「浮動規劃參數」，最新正式向城規會遞交重建發展申請。試行「浮動規劃參數」，即容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施樓面面積，總樓面維持在約216萬平方呎。而當中酒店樓面縮減到0至約34.44萬平方呎，意味中標發展商日後可放棄興建酒店。



憂流標 容許財團適度調整商業樓面

市建局指，觀塘市中心重建項目是該局在香港進行最大型及複雜的重建項目。因應2019年至2020年度有3幅位於啟德的商業用地「流標」、加上疫情導致不穩定的酒店需求，以及於2021年底的市場調查向私人發展商收集到不同的意見，擬議增加第4及第5發展區內發展參數可調整的彈性，以容許未來中標發展商因應市場需求，適度調整准許的商業發展樓面作不同業務用途 。

高座大廈達285米 冠絕東九龍

資料顯示，觀塘市中心項目第4和第5發展區商業項目，地盤面積約265,015平方呎，地積比率為8.17倍，擬重建為兩幢商廈，樓高13至64層。其中一幢高座大廈設64層，建築物高度達主水平基準上285米，高度料冠絕東九龍一帶。兩幢大樓的基座部分將用作零售商業用途，樓上部分則可作零售、寫字樓及酒店。兩幢大廈均設有5層地庫。總樓面面積約216.59萬平方呎，與2018年獲批方案維持不變，

容許辦公室樓面增至逾137萬呎

不過，由於項目採用「浮動規劃參數」，即在發展參數加入了彈性，如酒店、辦公室及商業零售樓面，設有最高及最低樓面範圍，如酒店可建樓面介乎0至344,454平方呎，酒店房間數上限為400間，換言之，發展商可以選擇不興建酒店。至於辦公室可建樓面的上限，由約70.89萬可增至約137.37萬平方呎，零售商業則由102萬平方呎，可選擇減至介乎69.96萬至102萬平方呎。

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保留不少於近70萬呎商業樓面

該局指，是次維持最高總樓面面積逾216萬平方呎不變的前提下，為三類非住宅業務的樓面面積的設定，提供可調整的彈性。為保持項目位處策略性位置的「市中心」特色及形象，不論未來發展組合如何調整，項目的下層保留不少於近70萬平方呎的商業樓面面積。

申請人又指，獲批方案內所有規劃裨益、獨特設計元素、總樓宇體積及建築形式將會被保留，同時亦符合所有與外界持份者及政府部門達成共識的承諾亦會維持。另外，擬議方案亦有助舒緩位於開源道／觀塘道迴旋處的交通流量，增加規劃裨益。

據資料，項目原定今年3月招標，但局方早前宣布試行「浮動規劃參數」，故將招標日期押後。此外原定2026年竣工的重建工程亦將延期，料整個項目不遲於2031年落成。