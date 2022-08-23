前國企高層1600萬蝕沽元朗洋房　3年三度炒燶豪宅　損手逾千萬

有活躍於投資本港豪宅的國企前高層，再度損手沽貨。據資料，國企深圳市南油開發建設公司前董事長丘石長，最新以1,605萬元沽出元朗尚城雙號洋房，成交價較十一年前買入價帳面僅升值5%，扣除使費料微蝕離場。是次已是丘石長過去三年間第三度沽貨，一律損手，累蝕金額逾1,150萬元。



上述最新賣出的元朗尚城雙號洋房，樓高4層，實用面積1,555平方呎，採四房間隔，去年11月起推出放盤，當時叫價2,000萬元，惟一直未獲承接，至今年8月1日以1,605萬元沽出，成交呎價約10,322元，屬貼市價。

翻查資料，丘石長早於2011年5月份以1,526.5萬元買入上述洋房，反映持貨十一年，物業僅升值約5%或78.5萬元。不過，若扣除當年入市稅款及現時賣出的佣金支出，料實際需要輕微虧蝕數萬元。據了解，丘石長去年曾花逾50萬元為單位重新裝修。

丘石長連環蝕沽上水、荃灣豪宅

翻查過去三年資料，丘石長亦有蝕錢沽貨的「前科」，如2021年7月以2,600萬元沽出上水歌賦嶺棕櫚徑雙號洋房，實用面積1,936平方呎，較2015年買入價3,342.7萬元，帳面貶值約742.7萬元或22%，計及稅款及使費，料實蝕逾1,050萬元。

至於另一宗為荃灣青山公路皇璧高層複式戶，實用面積2561平方呎，丘石長於2019年6月以4,500萬元連車位沽出，較2010年買入價4,368萬元帳面只升值3%，扣除使費後，料蝕逾98.6萬元離場。綜合上述三宗個案，估計丘石長短短三年間累積蝕逾1,150萬元。