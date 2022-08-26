柏傲莊III延至2025年入伙　買家可獲津貼連利息補償　達樓價近15%

有「史上新盤票王」之稱的大圍站上蓋柏傲莊 III（第1座及第8座），去年7月因牆身底座混凝土強度未達標，宣布拆卸重建，並向買家提供四大賠償方案。項目目前正在拆卸中，發展商早前致函買家，指項目關鍵日期延至不早於2024年3月31日。不過柏傲莊 III 因受疫情及惡劣天氣等因素影響，最新預計關鍵日期為2025年3月31日，比之前預計推遲12個月。

新世界發展發言人回應表示，柏傲莊就早前已落實執行第3期的拆卸重建方案，剛接獲承建商的最新匯報，第3期的拆卸工程接近完成，但工程期間為保障鐵路安全，部分工序及緩解措施需安排於夜間進行，此外亦受2019冠狀病毒病疫情及惡劣天氣而影響工程進度。鑑於上述原因，項目的認可人士經評估後，確認項目第3期的最新預計關鍵日期為2025年3月31日，而相關的補充協議亦已獲政府審批。

疫情及惡劣天氣影響工程進度

就柏傲莊第3期買家的補償安排，發展商將於日內通過律師樓向買家發出信件，詳細解釋情況及簽署相關文件的後續安排。而賣方的律師代表亦會提供補充協議予買家。根據公司於2021年7月向買家發出的信件，買家可選擇按補充協議完成買賣合約或取消交易。無論買家最終決定選擇哪一個方案，均可獲一筆過額外津貼及相關時段的利息補償。

買家可獲額外津貼、相關時段利息補償

若買家選擇繼續完成交易，當中的利息補償會按2021年7月公司向買家發出的信件中提出的時段計算，即按2023年6月30日至買賣合約中相關條文規定的成交日，以滙豐銀行在該段期間的最優惠利率加兩厘計算，並會在買家簽署補充協議時先支付首半年的利息補償。以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，一筆過額外津貼連同利息補償，共可獲約219萬元，相等於樓價近15%。

早前致函買家指關鍵日期不早於2024年3月

新世界去年7月公布柏傲莊III拆卸重建時，曾提及項目將會延期九個月入伙。據發展商去年給買家的信件，則提及項目的關鍵日期將由原本的2023年6月30日延至不早於2024年3月31日，最終實際關鍵日期需要得到認可人士確認。

柏傲莊 III 去年11月已獲屋宇署批出施工同意書，同年底開始拆卸工程。本報就關鍵日期事宜向發展商新世界查詢，截稿前未有回覆。據新世界的補償方案，不論選擇繼續完成買賣合約或取消成交，買家均可獲得額外津貼及利息補償。

資料顯示，截至今年8月中，柏傲莊III累錄約226宗取消交易，佔全盤已售出單位的27%。