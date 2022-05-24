柏傲莊 III 宣布重建十個月　取消交易迫近200宗　涉銷售額逾32億

有「史上新盤票王」之稱的大圍站上蓋柏傲莊 III（第1座及第8座），因牆身底座混凝土強度未達標，去年7月宣布拆卸重建，並向買家提供4大賠償方案。消息公布至今滿十個月，有約197個單位的業主已選擇取消交易，佔全盤已售出單位的23%。項目目前仍在拆卸中，未有最新關鍵日期。

據本報統計，柏傲莊 III 由宣布拆卸重建至今十個月，截至5月23日累錄約197宗取消交易個案，佔已售單位總數845伙的23%，相關取消交易單位涉及樓價總額約32億元。

據記者現場目測所見，柏傲莊 III 的第1座大樓已拆卸近50%、第8座亦已拆去逾一半。有測量師估計，餘下拆卸工程估計需時約三至五個月完成，不排除最快今年底可取得新的關鍵日期，但仍需要視乎屋宇署的審批進度。

據資料，新世界去年7月公布柏傲莊 III 拆卸重建時，曾提及項目將會延期九個月入伙。據發展商去年給買家的信件，則提及項目的關鍵日期將由原本的2023年6月30日延至不早於2024年3月31日，最終實際關鍵日期需要得到認可人士確認。

柏傲莊 III 去年11月已獲屋宇署批出施工同意書，同年底開始拆卸工程。本報就關鍵日期事宜向發展商新世界查詢，截稿前未有回覆。據新世界的補償方案，不論選擇繼續完成買賣合約或取消成交，買家均可獲得額外津貼及利息補償。