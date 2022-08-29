WEAVE LIVING夥領盛2.75億收購羅便臣道68號　擬改造為25伙住宅

WEAVE LIVING今（29日）宣布，與房地產投資管理公司領盛投資管理（領盛）合作，成立價值1.4 億美元的合營企業，並以3,500 萬美元（2.75 億港元）收購首項資產，為位於半山羅便臣道68號的全幢住宅物業，此為集團今年迄今第四項收購。

涉25伙兩房 預計2023年第二季推出

WEAVE LIVING 計劃將物業改造為集團旗下目前最高級的項目，提供集團旗下最大呎數的住宅單位，主攻年輕夫婦與家庭客群，預計明年第二季推出市場。

WEAVE LIVING 創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi 表示，隨著中、高檔住宅市場的用家對寬敞、實用的居住空間需求不斷增多，品牌將貫徹目標，並計劃將是次收購的羅便臣道物業改造提升，成為提供25個設備齊全的兩房住宅單位，切合家庭的需要，更方便有寵物的住客。

集團旗下WEAVE RESIDENCES品牌，去年8月首個物業WEAVE RESIDENCES – MID-LEVELS ，位處半山醫院道，設有開放式和一房單位，現時全數租出。

WEAVE LIVING 於2022年迄今已在香港和新加坡收購合共四個物業，現時在兩地持有共 10個物業，提供約1,500個住宿單位。而最新與領盛成立的合營企業，總投資價值為4億美元，是年內繼與安祖高頓（Angelo Gordon）及保德信房地產（PGIM Real Estate）的合作後，集團有賴第三項機構合營企業投資。