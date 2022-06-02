保德信房地產牽頭近14億購九龍珀麗酒店　WEAVE LIVING佔一成股權

共居空間品牌WEAVE LIVING在4月份夥拍一家環球房地產資產公司，以2億美元（13.75億港元）買入大角咀道86號（現為九龍珀麗酒店）。該合夥公司為房地產資產經理保德信房地產（PGIM REAL ESTATE），佔整個項目90%股權，而WEAVE LIVING則佔餘下10%股權。

該合夥財團表示，未來12個月將為該幢物業進行全面翻新工程，改造後預期項目總發展價值將超過2.4億美元，並將成為合營企業長期持有及營運的資產項目。項目首批租客預計將於2023年年中入住。

大角咀道86號總樓面面積約11.1萬平方呎，成交價13.75億元，折合呎價為12,400元。項目現時提供435間客房。

保德信：三大主題帶動亞太區投資組合增長

保德信房地產亞太區主管Benett Theseira表示，近年來確信以三大主題，包括數碼轉型、世代生活需求轉變及可持續發展，以帶動亞太區投資組合的增長。因此集中投資於融合上述元素的潛在機遇。Benett Theseira又指，很高興能夠與WEAVE LIVING成立合營企業，認為該集團在亞太區現代住宅租務市場上提供輕鬆無憂的住宿方案，並積極擴展以領先市場。