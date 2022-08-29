西半山999年地契豪宅　逾20名小業主聯合放售八成業權　估值10億

港島傳統豪宅地段舊樓有價。西半山干德道一幢樓齡約57年的舊式住宅大廈，由20多名小業主聯合推出放售逾八成業權，截收意向日期為10月7日中午。該地盤未來重建後，料可建樓面約5.6萬平方呎。若參考年初同區另一宗舊樓收購呎價約2.26萬元計，預計全幢物業估值約12.7億元，當中八成業權亦高達約10億元。

放售物業為西半山干德道54A至54D彝年大廈，現時提供28個單位及28個車位，是次放售部分佔全幢大廈約82.1%不可分割業權份數。大廈位置距中環及金鐘核心商業區，約5分鐘車程，步行往中環蘇豪區約需10分鐘。

西半山干德道54A至54D彝年大廈，提供28伙，全數實用面積由1,456平方呎。

根據半山區西部分區計劃大綱圖，項目現址劃為「住宅 (乙類)」用地，可用地積比率5倍發展，以項目地盤面積約11,253平方呎計，落成後總樓面約56,265平方呎。此外，是次放售的西半山干德道舊樓物業屬999年地契，為市場罕有地契。

涉及23個單位 部分由小業主自住或出租

仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡表示，干德道已多年未有過萬呎地盤聯合出售，加上該地皮地勢平整、形狀方正，剪裁開則容易，對發展商而言屬罕有的投資機會。仲量聯行資本市場部董事黃有浚表示，是次放售的逾八成業權，涉及23個單位，佔全幢大廈大部分業權，包括多名用作自住及收租的小業主，惟該批業主暫時未為項目定下意向價。

麗新年初13億收購西半山舊樓 每呎2.26萬

參考近年西半山的舊樓收購個案，如距離上址約10分鐘步程、今年1月份由麗新發展（0488）以約13億元收購的西半山旭龢道1號及1A號兩幢舊樓。該項目地盤面積11,490平方呎，預計將以地積比率5倍重建，落成後可建樓面升至57,450平方呎，以成交價計，每呎樓面地價約22,628元。

若以同樣的樓面地價作計算，上述西半山干德道彝年大廈的全幢估值大約12.7億元，而只計及當中的八成業權，估值也高達約10億元。