航天城11 SKIES商廈現樓曝光　20萬呎混合式辦公空間全數租出

新世界發展（0017）旗下位於香港國際機場、總投資額高達200億元的地標式綜合性發展航天城項目「11 SKIES」，寫字樓部份K11 ATELIER 11 SKIES已於7月落成，三幢大樓總樓面約57萬平方呎，目前已獲逾20間國際及跨國企業簽約進駐，當中約20萬平方呎的混合式辦公空間已全數租出。項目預計今年年底前出租率達65%。



料寫字樓年底出租率65%

三幢甲級商廈均有不同定位，涵蓋財富管理、健康醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。三幢大樓總樓面約57萬平方呎，設標準及開放式辦公室，面積介乎1,696平方呎至全層33,868平方呎。

K11 ATELIER 11 SKIES已於7月落成，涉及三幢商廈。（蔡偉南攝）

該寫字樓項目現時已獲逾20個租戶簽約租用，租戶包括中國銀行、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療、東亞銀行、醫思醫療等。其中14個、涉共20萬平方呎的混合式辦公空間亦已全數租出，該類辦公室空間揉合零售及辦公用途，適合用作客戶服務中心，該類樓面同時可直接連接11 SKIES零售部分，以提高租戶品牌曝光率。

發展商今日（30日）率先開放現樓寫字樓予傳媒參觀，項目由國際設計工作室負責設計，並以航空及飛行作靈感，外牆採用玻璃幕牆，大堂設有具標誌性的雙螺旋型樓梯，採用飛機渦輪發動機的外形，連接三樓的公共休憩空間。

發展商同時開放3個現樓寫字樓單位，其中2座5樓8室，面積約2,400平方呎，可望向港珠澳大橋方向，而另一個單位為2座5樓2室， 面積約4,000平方呎，望向港鐵博覽館站及亞洲國際博覽館方向。最後一個單位為2座3樓2室，面積同樣約4,000平方呎，屬於混合式辦公空間，可直接連接零售部分。

發展商表示，三幢商廈已在7月落成，目前正與租戶交接，部分商場正進行裝修工程，暫時仍未入伙。至於項目零售部分仍未展開招租中。