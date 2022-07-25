機場航天城11 SKIES 引入八大娛樂設施　包括港首個飛行影院

位於香港國際機場航天城11 SKIES，落成後將成為全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，相關娛樂設施陸續「曝光」。

11 SKIES由新世界發展﹙００１７﹚投資逾200億元建造，總樓面面積達380萬平方呎，將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的娛樂設施，樓面面積逾57萬平方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，可以全天候開放給不同年齡客群。

當中4項娛樂設施，包括香港首個飛行影院Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM、區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington™ Play Experience，以及大中華區首個KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，預計於2023年底至2024年初陸續登場。

新世界稱，負責營運的K11集團將帶來突破性的「玩購合一」獨特體驗，勢將改寫香港娛樂零售生態。 作爲全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，11 SKIES除了呈獻一連串沉浸式、適合不同年齡客群的互動遊樂設施，還引入超過800間商舖，提供逾120種餐飲概念。項目亦包括總樓面面積達57萬平方呎的三幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，已於今年7月落成並陸續入伙。

新世界補充，11 SKIES毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋兩個重要口岸，與大灣區其他城市緊密連接，構成1.5小時生活圈，勢將成為大灣區最頂尖、設施及服務最完備的旅遊新地標。11 SKIES的本地交通網絡亦相當完善，以行人天橋接駁亞洲國際博覽館，從機場二號客運大樓亦可經全天候行人天橋抵達，兼有多種交通方式包括巴士、小巴、的士及旅遊巴等均可從各區輕鬆直達。11 SKIES 將與大嶼山現有多個著名景點及酒店配套設施產生協同效應，令大嶼山成為香港、大灣區以至全球旅客到訪香港時的消閒娛樂及商業旅遊首選目的地。