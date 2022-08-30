美聯黃建業：疫情禍港　減價成風　料全年樓價跌約8%

樓價持續偏軟，物業交投量萎縮，美聯集團（1200）主席黃建業今日（30日）表示，樓市成交暴跌的同時，經營成本卻因為環球通脹、高租金、高薪金等因素而不斷急升，不僅是香港，連國內的代理行業也「血流成河」，紛紛出現虧損擴大或盈轉虧的情況。代理須搶單求存，料行業整固步伐將會加快，本港已有代理行屢傳減薪消息，未來淘汰戰勢升級，部份業績未如理想的代理將被市場淘汰。

中港代理行業紛現虧損 淘汰戰勢升級

除地產代理行業，黃建業指，疫情下嚴格的防疫措施，加上移民潮、俄烏戰爭、中美緊張關係、加息及國內監管風暴等多項利淡因素同時浮現，本港正面對人才與資金雙雙外流的問題，百業飽受衝擊，香港四大支柱行業金融、進出口、旅遊及地產皆「無一倖免」，多項經濟數據均亮起警號，他認為，香港正面對「沙士」後最艱難的時刻。

黃建業指，本港已有代理行屢傳減薪消息，未來淘汰戰勢升級。

本港面對人才與資金外流問題

黃建業續指，隨利淡因素已經悉數浮現，新一屆特區政府上場，本港將展現新氣象，現時本港入境檢疫措施已放寬至「3+4」，本港11月舉辦「國際金融投資峰會」及復辦「7人欖球賽」，相信大型活動將有助提振市道。他期望，特區政府能「病向淺中醫」，於疫情影響未徹底惡化之前，憑著前瞻性思維，推動政策，吸納國內及海外資金來港，引「活水」推動本港經濟加快復甦。

他提到，多個國家已各出奇謀吸「人財」，現時香港已著手放寬防疫，惟在吸納資金及人才方面卻未見針對性措施，若不再主動及加快出招，只會落後於國際，屆時人才、錢財及商機皆會被鄰近地區盡吸，香港則會進一步「空洞化」。

倡「速減辣、招人財、救經濟」

黃建業認為，現時四大支柱行業尚欠缺增長的動力，特區政府必須提出具體的政策扶持，而地產樓市對中、外資金極具吸引力，可成為本港經濟加快增長的「動力火車」，故建議港府於10月公布的《施政報告》中，大幅「減辣」甚至「撤辣」，以刺激樓市交投。

他續解釋，目前港樓跌幅尚算有限，但據註冊登記數字，成交量正在萎縮，若然等待「價量劇跌」才出招，恐加深禍延本港經濟，故「減辣」屬刻不容緩。他續指，假如成交持續下跌，勢必影響特區政府的賣地及印花稅收入，令財政赤字進一步擴大。面對眾多基建急待上馬，民生開支及社會福利均持續增加，若庫房收入受損，將嚴重影響疫後發展。

黃建業認為，樓市「價跌量縮」的情況將會持續一段時間。

六大建議 倡BSD採「漸退式」稅制

黃建業指出，「辣招」本是「逆周期措施」，在疫情下已失去壓抑樓價的作用，反而直接減低樓市推動經濟的效果，故「減辣」刻不容緩，例如買家印花稅BSD可採取「漸退式」稅制，移居香港愈久，稅率可按年遞減；另一可行的方法是如住滿7年獲永居資格，則可獲得退稅，相關政策可於兩年後再作檢討。

他又建議，可考慮將內地來港人士的按揭上限增加至八成；將15%DSD稅率回復至雙倍印花稅，即最高8.5%；取消額外印花稅SSD，或將年期及稅率回復至「加強版」前水平。

黃建業亦建議政府大幅放寬海外移民及升學來港政策，以助吸納「人財」，如考慮縮短取得「永居」時間要求至三年，以增加移民香港的吸引力；又建議發展「教育產業」，放寬自資院校錄取非本地學生的限制，以及增加對副學士學位及銜接學士學位課程的資助，未來甚至可考慮拓展至直資中學，以鼓勵更多內地或海外學生來港就學，吸引人才。

代理業界近日均促請政府大幅「減辣」甚至「撤辣」，以刺激樓市交投。

料全年樓價跌約8% 未來走向看三因素

黃建業認為，樓市「價跌量縮」的情況將會持續一段時間，直至再出現利好消息刺激。現時發展商主動出擊，帶頭「劈價」推盤，新盤售價已貼近、甚至低於部份同區二手屋苑，加上「息魔」殺到，對二手成交構成巨大壓力，急於放貨的業主即時跟隨減價求售，移民盤亦加入減價行列，令樓價持續向下調整。

他預計，今年全年樓價將跌約8%。而未來樓市走勢還看三大因素，分別是「對外小通關」帶來的經濟效益、疫情及防疫措施的變化，以及政府會否為樓市「減辣」鬆綁。