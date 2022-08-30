西營盤老店前舖後居三十載　獲基金2450萬買入　升值18倍｜多相

疫情再度轉趨嚴竣，但無阻舖位投資者繼續掃貨。盛滙商舖基金繼上周斥資逾億元買入灣仔3個地舖後，今日（30日）再以5,500萬元買入西營盤及天后兩個地舖，即於一周內斥資逾1.55億元買入港島區5個舖位。

上述由盛滙商舖基金買入的舖位包括西營盤水街1C至1K號安寧里1至15號東利大樓地下B1舗，面積約1,400平方呎，成交價2,450萬元。舖位現況交吉，預計未來重新租出後，月租可達8萬元，料租金回報約3.9厘。

上層設大廳、廚房及露天平台

原業主早於1988年以130萬元買入該舖位，開設服裝店，並自設閣樓，作為「前舖後居」，惟近年決定退休賣舖，持貨約三十四年，是次沽貨帳面升值近18倍，帳面賺2,320萬元。據悉，舖位下層為商店用途，上層則為原業主的居所，設有大廳、廚房以及露天平台。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，早年買入舖位作小生意的市民，通常會改做「前舖後居」，又指「舖位用作住宅通常無人會投訴，但住宅物業作商業用途，就很容易被周邊居民發現。」

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至於基金購入的另一個舖位，為天后電氣道141至155號海城洋樓地下A號舖，面積約1,700平方呎，設有入則天井，成交價3,100萬元。舖位現由工程公司以每月約8萬元租用，租金回報約3.1厘。該舖早於1971年由原業主以18.8萬元買入，是次易手帳面升值164倍或3,081萬元。

天后電氣道舖半世紀升值164倍

基金創辦人李根興表示，雖然疫情轉嚴峻，但港府未有明顯收緊社交距離措施，料疫情對舖市應該影響不大。他指，加息對物業有影響，但現時市場上的投資者正在等待通關，舖位業主不肯減價，買家也不想追價，形成交投量少的膠著狀態。他續指，新一份「施政報告」將於10月公布，而11月本港將會舉行大型國際賽事七人欖球賽，預計將進一步接近通關，期望對舖市有刺激作用。