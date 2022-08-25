上世紀斥5萬購莊士敦道地舖　長情業主今沽貨　勁賺900倍

有長情業主近日放售灣仔莊士敦道單邊地舖，並4,500萬元售出，較其1973年買入價5萬元，大幅升值近900倍。新買家為盛滙商舖基金，該基金近日連環買入灣仔三間地舖，斥資合共約1.04億元。

七十年代僅5萬買入

涉及的灣仔莊士敦道102號地舖，位處春園街單邊位置，面積600平方呎，另設閣樓600平方呎，成交價4,500萬元，現由電訊數碼及報紙檔以每月11.1萬元租用，以新成交價，租金回報3厘。資料顯示，舖位早於1973年買入，當時買入價為5萬元，即過去四十九年間帳面獲利約4,495萬元，舖位大幅升值約899倍，尚未計及期內租金收入。

灣仔莊士敦道102號地舖，成交價4,500萬元，半世紀升值近900倍。

國際咖哩館舖址3250萬易手

此外，基金還買入灣仔大王東街22至30號地下3號舖，面積1,100平方呎，成交價3,250萬元，賣方於1976年以80萬元買入，現帳面升值近40倍。舖位現由長情租戶國際咖哩館以每月7萬元租用，該租戶自1984年已經租用舖位，經營至今約三十八年。

另灣仔謝斐道130至146號建利大廈地下2號舖，面積約700平方呎，成交價2,650萬元，較原業主1997年買入價890萬元，帳面升值約2倍。舖位由粉麵以每月約6.6萬元租用，租金回報料約3厘。

基金逾億元掃灣仔三舖

上述3舖全由盛滙商舖基金購入，基金創辦人李根興表示，灣仔區內有多項目重建項目，如灣仔北3座政府大樓、及消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，同時區內也有不少地盤由私人發展商重建，因此看好該區發展前景。