大角咀Larchwood周五首賣83伙　夥兩大代理推按揭優惠

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood，落實於本周五（2日）首輪推售83伙。發展商今（30日）今公布與美聯物業、中原地產合作推出按揭優惠吸客。截至昨天項目暫收450個認購登記，以首輪銷售83計，超額認購4.4倍。

其中，美聯物業及經絡按揭為Larchwood買家提供「抗加息H按優惠」，買家按揭成數最高為九成，全期按息為H+1.3%，上限為P-2.75%，封頂息率為2.5厘。同時可獲1.8%現金回贈，年期最長為30年。另外亦可獲高存息戶口。

宏安程德韻（左二)、美聯布少明（右二）。

中原：推Larchwood置業按揭優惠

另外，中原地產與中原按揭亦為Larchwood買家提供「Larchwood」置業按揭優惠，按揭成數同樣為九成，全期按息為H+1.3%，上限為P-2.75%，亦可獲1.8%現金回贈，年期最長為30年，買家亦可獲按揭相連高存息戶口。

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，提供187伙，實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎。

另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所，關鍵日期為2024年4月30日。