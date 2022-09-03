何文田芳菲會所走簡約風　設戶外休憩空間、BBQ燒烤爐｜現樓直擊

由協成行發展、位於何文田的單幢新盤芳菲，已屆現樓，最快本月底入伙。發展商今日（3日）起以先到先得的形式推售11伙，折實售688萬元起。項目早前開放了會所及全新5個示範單位予公眾預約參觀。

設戶外休憩空間 適合家庭客假日BBQ

芳菲會所內運用大量的木材及線條作為設計主調，呈現簡約風格，而高樓底配大玻璃亦為會所增加採光及空間感，引景入室。設備方面，會所提供實木長枱及不同的梳化位，供住戶休息或招待朋友。會所外則設有戶外休憩空間，提供BBQ燒烤爐，及以六人餐枱，適合喜歡與朋友聚會或「一家大細」的家庭住戶。會所另設瑜伽房供住戶預約使用。

頂層三房戶示位 望開揚市景

至於發展商亦已開放5個現樓示範單位，包括一伙位於「鳳凰樓層」的連裝修單位，以及一伙頂層連天台大宅。其中，連裝修示範單位屬「鳳凰樓層」28樓C室，實用面積414平方呎，屬一房間隔。單位以粉色作為設計主調，開放式廚房在露台旁邊，浴室有窗。睡房設有書桌及玻璃衣櫃。

↓↓↓芳菲28樓C室一房單位↓↓↓

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另外，頂層連天台大宅，為29樓A室，實用面積742平方呎，屬三房間隔，沒有裝修。單位客飯廳呈長形，落地玻璃外連露台，採光度高，內置樓梯通往485平方呎的天台。廚房屬梗廚設計，浴室屬「明廁」。主人房及另外兩間睡房望向同一景觀。

↓↓↓芳菲29樓A室三房單位↓↓↓

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發展商亦同步開放27樓的A、B、C三間無裝修的示範單位，實用面積由286至465平方呎，涵蓋一至兩房間隔，浴室均設有窗戶，屬「明廁」，皆可望開揚樓景。

芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供71伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積介乎377至742 平方呎。