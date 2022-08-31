家庭客4.8萬租加州豪園500萬靚裝洋房　租金高出五成｜多相

元朗加州豪園一伙三房靚裝洋房，新近以每月4.8萬元租出，租金水平較同屋苑無裝修的單位高出五成。據悉，洋房業主因要陪子女到外地升學，為免丟空單位，決定放租，留待日後返港自用。

中原地產副區域營業經理劉喜燕表示，是次租出單位為加州豪園聖巴拿徑單號屋，實用面積1,539平方呎，屬三房套間隔。業主五年前曾豪花約500萬元裝修，但因需暫時離港，陪伴子女到外地升學，故近日決定放租。單位放租僅數天即獲專業人士家庭客洽租，並以每月租4.8萬元承租，呎租約31.2元。

↓↓加州豪園聖巴拿徑單號屋↓↓

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劉喜燕又表示，由於上述單位附有靚裝修，為區內罕見放盤，故租金較一般高，直言「有裝修同無裝修（租金）有一大截距離」。參考加州豪園同一條街及同類洋房，市價租金約3.2萬元，反映上述洋房的租金較一般高出五成。

業主享租金回報3.67厘

單位業主於2017年10月以1,568萬元買入，現時租金回報約3.67厘。她補充，今年3月亦有類近的靚裝洋房租出，為加州豪園瑪莉亞徑雙號屋，實用面積1,703平方呎，月租為5.2萬元，呎租約30.5元。

加州豪園為洋房式屋苑，早於1995年入伙，提供424座洋房，實用面積1,347至1,713平方呎。