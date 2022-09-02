啟德MIAMI QUAY I首批130伙　折實均價2.24萬　開放式入場524萬起

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I 繼周三公布樓書，昨開放示範單位予傳媒參觀後，今日（2日）緊接公布首張價單，涉及130伙，開放式單位折實入場價為524.2萬元。整批單位折實平均呎價為22,452元。

黃光耀：定價屬「齊心起動價」 低市價一成

會德豐地產常務董事黃光耀表示，形容首批定價為「齊心起動價」，低市價約一成，期望可引起市場關注，並可吸引小家庭及年輕客。項目將於明日開放示範單位予公眾參觀，同步接受認購登記，預料最快中秋長假期開售。

入場開放式單位僅250呎

首批130伙涵蓋開放式至三房房戶型，實用面積250至620平方呎，當中7伙為開放式戶，一房單位佔52伙、兩房佔67伙、三房則有4伙。價單定價595.6萬至1,664.1萬元，價單呎價由23,122元至27,078元，以最高折扣12%計，折實售價由524.2萬至1,464.5萬元，折實呎價由20,339元至23,839元。首批價單市值13.2億元。

項目入場單位為第2座2樓E室，實用面積250平方呎，折實售價524.2萬元，折實呎價20,968元。而首批呎價最平為第2座2樓C室兩房戶，實用面積463平方呎，折實呎價20,339元，折實售價941.7萬元。

4月份同區兩新盤均價2.43萬至2.48萬

翻查資料，啟德區上一次開價的新樓盤為恒地（0012）THE HENLEY II，該盤在今年4月21日開價，涉及61伙，折實入場價為873.81萬元起。而整批折實平均呎價24,333元。

而再上一個樓盤為會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，在今年4月14日開價，首批提供112伙，一房折實售價796萬元起，整批折實平均呎價為24,833元。

PARK PENINSULA「頭炮」項目

早前，九大發展商早前聯手將啟德跑道區命名為PARK PENINSULA，MIAMI QUAY I 為PARK PENINSULA 的「頭炮」項目。 位於啟德承豐道23號的MIAMI QUAY，分兩期發展，合共1,219伙，兩期均已獲批預售，預計落成日期同為2023年8月。

其中，MIAMI QUAY I 由3座住宅大樓組成，合共提供648伙。主打一至兩房單位，當中一房戶佔27% ，兩房戶佔54%。當中，標準單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由250至716平方呎不等。另設一伙天際四房兩套特色單位，實用面積約1,335平方呎。

↓↓兩房連裝修示範單位↓↓