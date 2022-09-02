4年前由會德豐等以83.3億奪得　MIAMI QUAY I 每呎地價1.45萬

由會德豐等發展的啟德MIAMI QUAY I，今日公布首批130伙，折實均價22,452元，折實最平售價由524萬元起，屬面積250平方呎的開放式戶型。MIAMI QUAY I 前身為跑道區第4B區3號用地，四年前由會德豐等4大發展商合資投得，當時每呎樓面地價約1.45萬元，較旁邊、由中海外（0688）發展的維港1號地價高出約7%。

當日中標價較次標價高出近22%

參考今日MIAMI QUAY I 首張價單涉及130伙，折實售價由524.2萬至1,446.5萬元，折實呎價由20,339元至23,839元。

項目位處的第4B區3號用地，於2018年推出招標，為當時跑道區的首幅住宅官地，吸引8組不同的財團獨資或合資競投，最終在2018年11月由會德豐夥拍恒地（0012）、新世界（0017）及已故郭炳湘創立的帝國集團合資以83.33億元投得。以項目可建樓面約57.46萬平方呎計，即每呎樓面地價14,502元，較第二標出價高出約15.02億元或近22%，若對比最低標價更高出接近一倍。

每呎地價與維港1號相差約1000元

參考位於MIAMI QUAY I 旁邊的維港1號，前身為第4B區2號住宅地，在2018年底批出，由中海外（0683）以80.3億元投得，每呎樓面地價約1.35萬元，較MIAMI QUAY I 的地價低約7%或1,000元。

而維港1號去年中推出首批212伙，折實均價22,977元，一房單位折實最平售656萬元起，折實均價計較MIAMI QUAY I 稍高。而近期的一手貨尾成交呎價則介乎約2.4萬至2.6萬元。