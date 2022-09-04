海茵莊園交樓前一天突延期入伙　逾200名業主聯署要求賠償

九龍建業（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園，原定8月31日收樓，惟上周二（8月30日）發展商突公布，因疫情及天氣等不可抗力的因素，收樓日期將延遲七個月至明年3月31日入伙。發展商周五再公布指，是次延期符合買賣合約下容許之安排，故不會提供任何補償或取消交易方案。周六（3日）有超過200名海茵莊園之業主聯署要求發展商九建賠償。



部分業主已開始供樓

一批海茵莊園的業主周六在區議員方國珊陪同下，前往發展商售樓處並遞交超過200人的聯署信。有海茵莊園業主表示，部份人已開始做按揭及於9月1日開始供款、或已準備裝修及購入傢電等，收樓前一晚才獲通知收樓日期大幅延後七個月，認為做法欠恰當，希望發展商提供補償，或如發展商認為這七個月限期無法完成項目，會否考慮容許取消合約。發展商未有派人接收聯署信。

而九建上周五公布，延期是基於建築期間的惡劣天氣及疫情導致施工人手不足、材料運送延誤，屬買賣合約容許下的原因，故不會提供補償或取消交易。九建又提到，就發展項目地契規定興建的兩條行人天橋，仍未能與政府部門落實施工方案和日期，現正與地政總署商討解決辦法，適時會向買家交代進度。

海茵莊園原定今年8月31日收樓，現將延後七個月。（攝於去年／資料圖片)