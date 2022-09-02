將軍澳海茵莊園延後七個月完工　九建：不提供補償或取消交易方案

原定8月31日入伙的九建（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園，周二宣布因惡劣天氣及疫情等不可抗力的原因，完工日將延至2023年3月31日。發展商今日（2日）再公布，該公司明白發展項目延期交樓或會引起買家之關注及疑慮，但由於是次延期為買賣合約下容許之安排，故公司不會提供補償或取消交易方案。



發展商又指，住宅物業之買賣將會按照合約條款進行，如買家就申請按揭有任何疑問，應直接聯絡相關銀行或財務機構查詢。另外有關現場工程問題，發展商表示已將相關問題轉交承建商跟進處理，確保交樓水平能令各位買家滿意。

疫情致施工人手不足、內地封關材料運送延誤

發展商又指出，海茵莊園發展項目認可人士於8月26日發出延期證明書後，公司已迅即指示代表律師草擬並於8月30日向所有買家發出書面通知。上述安排符合買賣合約第4(3)(b)條下賣方必須於證明書日期14天內發出通知的規定，並不存在任何隱瞞或欺騙。

認可人士已在其延期證明書中表示，是次212天（約7個月）的延期完全是基於整個發展項目建築期間的惡劣天氣及不可抗力事件，兩者均為買賣合約下容許的原因。據公司所知，所述之不可抗力事件包括（但不限於）因疫情所致的施工人手不足及2021年12月至2022年4月期間因內地封關或封區所致之建築及裝修材料運送延誤。

將軍澳新盤海茵莊園。（蔡偉南攝）

地契規定建兩條行人天橋 未落實施工方案和日期

發展商又指。發展項目早於2022年1月份已取得由屋宇署發出入伙紙，代表建築物已按照經批准圖則落成。發展商一直以如期交樓為目標，在公司與認可人士及承建商的共同努力下，現時發展項目範圍內的大部分工程（包括單位及公用部分的裝修等）進入最後階段。惟截止2022年8月底，公司仍未能與相關政府部門就發展項目地契規定要求興建的兩條行人天橋落實施工方案和日期。

發展商目前正積極與地政總署商討及尋求解決辦法，務求盡早取得「合格證明書」或「轉讓同意書」並將住宅物業交付予各位買家。就此，發展商將會適時再向各位買家交代進度。

一層32伙超密集 被指為「翻版環海‧東岸」

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由兩座組成，合共提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至三房戶。主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積183平方呎起。項目至今累售出逾530伙，套現超過30多億元。

海茵莊園於去年10月份推出，由於開則極為密集，其中一座住宅大廈一層多達32伙，與同系六年前發售的紅磡「納米盤」環海‧東岸不相伯仲，因此被外界稱為翻版環海‧東岸。

↓↓↓海茵莊園第2座18樓C3室示範單位↓↓↓

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↓↓↓海茵莊園第2座18樓C8室經改動示範單位↓↓↓