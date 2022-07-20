唔使一萬租到康城新樓　海茵莊園200呎納米樓月租9000元

即將於下月入伙的將軍澳海茵莊園錄得首宗預租。該屋苑一伙中層開放式戶，以每月9,000元租出，成交呎租約44元，租金回報約2.4厘。

中原地產高級分區營業董事柯勇指，上述租務個案為1座中層A3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔，可望內園及池景，業主最初叫租1萬元，經議價後減價1,000元或10%。單位業主今年1月以457.6萬元買入單位，租金回報率2.4厘。

海茵莊園1座中層A3室，實用面積203平方呎。（樓書資料）

他又指出，現時屋苑有約50個放盤，當中開放式戶佔20伙、1房佔29伙、兩房佔1伙，叫租由1.15萬至1.7萬元不等。屋苑一房入場租盤為2座低層D7室，實用面積285平方呎，望內園池景，月租12,500元 ，呎租約44元；兩房入場租盤為1座低層A8室，實用面積428呎，望單邊開揚景月租17,000元，呎租約40元。

同屋苑一房戶叫租1.25萬起

海茵莊園位於將軍澳石角路1號，由兩座組成，合共提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至三房戶。主打細單位，其中開放式及一房戶佔90%，實用面積183平方呎起。預計關鍵日期為2022年8月31日。

↓↓↓海茵莊園第2座18樓C3室示範單位↓↓↓

發展商去年10月開售海茵莊園時，曾開放一個開放式單位予傳媒參觀，單位為第2座18樓C3室，為一個已裝修的無改動示範單位，意味示範單位內的所有傢具及擺設等，會在交樓時「一模一樣」交予業主。該單位實用面積217平方呎，採開放式戶間隔，採發展商提及的「垂直空間」設計，即設有閣樓作為寢區。