新盤周末錄17宗成交　按周回落逾九成　屯門飛揚連沽5伙

過去周末未有全新盤開售，致一手交投回落。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（3、4）兩日一手暫錄約17宗成交，較對上一個周末的190宗，回落逾九成。

其中，由協成行發展、位於何文田的單幢新盤芳菲，過去周末展開新一輪銷售、賣11伙，沽出兩伙，套現約1,773.9萬元。 包括6樓C室，實用面積414平方呎，屬一房間隔，成交價為997萬元。 另一單位為17樓B室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，成交價為776.9萬元。

逸瓏灣8連沽兩伙特色戶

長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日．九肚山亦沽兩伙，套現約3,791.6萬元。 涉及單位為1座5樓B室及1座8樓B室，同屬三房間隔，實用面積1053平方呎， 成交價分別為1,862.4萬元及1,929.2萬元。

至於長實與新地（0016）合作發展的屯門飛揚第1期亦連沽5伙，成交價406.9萬至442.8萬元，共套現約2,135.4萬元。上述5伙同屬1座F室，屬一房間隔， 實用面積約281平方呎。

信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，以招標形式沽出兩伙貨尾特色單位，套現約3,577.8萬元。涉及為2座2樓的A室，實用面積943平方呎，連141平方呎平台，屬四房套間隔，成交價1,844.8萬元；另一單位為2座2樓B室，實用面積942平方呎，連141平方呎平台，成交價為1,733萬元。項目平台特色戶據報已全數沽清。

另宏安地產（1243）大角咀洋松街Larchwood 昨進行次輪銷售15伙，暫未錄成交。