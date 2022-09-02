大角咀Larchwood今首輪賣83伙　暫沽出34伙

宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood，今日（2日）下午4時進行首輪銷售，賣83伙，折實入場價383.3萬元起。項目截收604票，超額認購約6.2倍。今日銷售不設大手客時段。

宏安地產執行董事程德韻表示，Larchwood首輪推售，共售出34伙，套現逾1.64億。當中有16伙買家選用「建築期輕鬆付款」，可獲得成交金額上限3.75%現金津貼，以支付相關物業買賣之從價印花稅。她續指，超過半數買家購入單位作自住用途。

下午4時約20組準買家排隊等入場揀樓

據記者現場所見，下午4時，設於尖沙咀天文臺道8號的銷售處外，陸續有準買家及代理到場，有約20組準買家排隊等候入場揀樓。人龍有電梯大堂排隊至室外門口位置。

大手買家擬買兩伙開放式戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司有準買家有意購入2伙開放式單位，涉資逾800萬元。又表示，雖然疫情反覆，但相信市民早已適應，對經濟活動影響不大。同時，買家對美國加息早有心理準備，而且銀行暫未有上調P按，對置業實際影響不大，認為市場剛需客仍在。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，Larchwood入場門檻吸引，整體約有8成為年輕買家。項目用家亦佔約7成，投資客佔約3成，預期銷售反應理想。另外，項目銀碼較細，亦受長線收租投資客追捧，預料項目落成後，呎租約60元，租金回報將達3厘。

開放式佔全盤約六成

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。

其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所，關鍵日期為2024年4月30日。

而今日銷售的83伙之中，入場單位為5樓G室開放式戶，面積206平方呎，折實售價383.3萬元，呎價18,607元。 項目至今已公布110伙之價單。

↓↓26樓F室一房示範單位↓↓

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↓↓22樓E室開放式示範單位↓↓